Journées du Patrimoine Eglise Saint-Martin-des-Monts
Journées du Patrimoine Eglise Saint-Martin-des-Monts dimanche 21 septembre 2025.
Journées du Patrimoine Eglise
Place de l’église Saint-Martin-des-Monts Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-21 14:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
Date(s) :
2025-09-21
Visites libres et guidées, exposition, le dimanche de 14h à 18h. Accès PMR .
Place de l’église Saint-Martin-des-Monts 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 60 72 77
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Journées du Patrimoine Eglise Saint-Martin-des-Monts a été mis à jour le 2025-08-25 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude