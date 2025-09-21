Journées du Patrimoine Eglise Saint-Martin-des-Monts

Journées du Patrimoine Eglise Saint-Martin-des-Monts dimanche 21 septembre 2025.

Journées du Patrimoine Eglise

Place de l’église Saint-Martin-des-Monts Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-21

Visites libres et guidées, exposition, le dimanche de 14h à 18h. Accès PMR .

Place de l’église Saint-Martin-des-Monts 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 60 72 77

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Journées du Patrimoine Eglise Saint-Martin-des-Monts a été mis à jour le 2025-08-25 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude