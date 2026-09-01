Journées du Patrimoine Église Saint-Martin-des-Monts
dimanche 20 septembre 2026 · Saint-Martin-des-Monts
Informations pratiques
Saint-Martin-des-Monts
Journées du Patrimoine Église
Place de l’église Saint-Martin-des-Monts Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 15:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Visites libres avec support d’information, et guidées, exposition de cartes postales anciennes, le dimanche de 15h à 18h.
Accès PMR .
Place de l’église Saint-Martin-des-Monts 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 93 57 84
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English :
L’événement Journées du Patrimoine Église Saint-Martin-des-Monts a été mis à jour le 2026-08-07 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude