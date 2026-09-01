Informations pratiques

Saint-Martin-des-Monts

Journées du Patrimoine Église

Place de l’église Saint-Martin-des-Monts Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 15:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Visites libres avec support d’information, et guidées, exposition de cartes postales anciennes, le dimanche de 15h à 18h.

Accès PMR .

Place de l’église Saint-Martin-des-Monts 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 93 57 84

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English :

L’événement Journées du Patrimoine Église Saint-Martin-des-Monts a été mis à jour le 2026-08-07 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude