Journées du Patrimoine Église Saint-Martin d’Insos Église Saint-Martin d’Insos Préchac

Église Saint-Martin d'Insos Chemin d'Insos Préchac Gironde

2025-09-20

2025-09-21

2025-09-20

À l’occasion des journées européennes du patrimoine, l’église du hameau d’Insos sera ouverte de 10h à 18h le samedi 20 et de 10h à 15h le dimanche 21 septembre 2025 pour des visites guidées ou libres sur documents.

Dimanche 21 à 16h concert (participation libre et consciente)

1ère partie 8ème quatuor à cordes de Beethoven

2ème partie surprise non classique créations du quatuor les Va-nu-pieds (Musiciens de

l’Orchestre de Pau pays de Béarn)

DÉDICACE des Mots enchantés de Bernard Franzon samedi après-midi.

EXPOSITION photo de la flore et la faune locale .

Église Saint-Martin d’Insos Chemin d’Insos Préchac 33730 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 98 07 40 asso.insos@gmail.com

