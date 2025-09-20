Journées du Patrimoine Église Saint-Martin d’Insos Église Saint-Martin d’Insos Préchac
Journées du Patrimoine Église Saint-Martin d’Insos Église Saint-Martin d’Insos Préchac samedi 20 septembre 2025.
Journées du Patrimoine Église Saint-Martin d’Insos
Église Saint-Martin d’Insos Chemin d’Insos Préchac Gironde
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-21
Date(s) :
2025-09-20
À l’occasion des journées européennes du patrimoine, l’église du hameau d’Insos sera ouverte de 10h à 18h le samedi 20 et de 10h à 15h le dimanche 21 septembre 2025 pour des visites guidées ou libres sur documents.
Egalement au programme
Dimanche 21 à 16h concert (participation libre et consciente)
1ère partie 8ème quatuor à cordes de Beethoven
2ème partie surprise non classique créations du quatuor les Va-nu-pieds (Musiciens de
l’Orchestre de Pau pays de Béarn)
DÉDICACE des Mots enchantés de Bernard Franzon samedi après-midi.
EXPOSITION photo de la flore et la faune locale .
Église Saint-Martin d’Insos Chemin d’Insos Préchac 33730 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 98 07 40 asso.insos@gmail.com
English : Journées du Patrimoine Église Saint-Martin d’Insos
German : Journées du Patrimoine Église Saint-Martin d’Insos
Italiano :
Espanol : Journées du Patrimoine Église Saint-Martin d’Insos
L’événement Journées du Patrimoine Église Saint-Martin d’Insos Préchac a été mis à jour le 2025-09-03 par La Gironde du Sud