Informations pratiques

Lamnay

Journées du Patrimoine Eglise Saint Martin

Place de l’église Lamnay Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Visites libres avec support d’information, samedi et dimanche de 10h à 18h. Accès PMR .

Place de l’église Lamnay 72320 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 93 23 17

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English :

L’événement Journées du Patrimoine Eglise Saint Martin Lamnay a été mis à jour le 2026-07-20 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude