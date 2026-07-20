AGENDA · Lamnay
Journées du Patrimoine Eglise Saint Martin Lamnay
samedi 19 septembre 2026 · Lamnay
Informations pratiques
Lamnay
Journées du Patrimoine Eglise Saint Martin
Place de l’église Lamnay Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Visites libres avec support d’information, samedi et dimanche de 10h à 18h. Accès PMR .
Place de l’église Lamnay 72320 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 93 23 17
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English :
L’événement Journées du Patrimoine Eglise Saint Martin Lamnay a été mis à jour le 2026-07-20 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude