Informations pratiques

Val-de-la-Hune

Journées du Patrimoine Église Saint Médard et Chapelle Saint Jacques

Volnay Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Visites libres avec support d’information, samedi et dimanche de 14h à 18h.

Accès PMR

Exposition de peintures à la mairie de Saint-Mars-de-Locquenay

Exposition de cartes postales et photos anciennes à la cantine de Saint-Mars-de-Locquenay .

Val-de-la-Hune 72440 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 35 46 12

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English :

L’événement Journées du Patrimoine Église Saint Médard et Chapelle Saint Jacques Val-de-la-Hune a été mis à jour le 2026-07-21 par Pays Perche Sarthois