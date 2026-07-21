Journées du Patrimoine Église Saint Médard et Chapelle Saint Jacques Val-de-la-Hune
samedi 19 septembre 2026 · Volnay
Informations pratiques
Val-de-la-Hune
Journées du Patrimoine Église Saint Médard et Chapelle Saint Jacques
Volnay Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Visites libres avec support d’information, samedi et dimanche de 14h à 18h.
Accès PMR
Exposition de peintures à la mairie de Saint-Mars-de-Locquenay
Exposition de cartes postales et photos anciennes à la cantine de Saint-Mars-de-Locquenay .
Val-de-la-Hune 72440 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 35 46 12
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English :
L’événement Journées du Patrimoine Église Saint Médard et Chapelle Saint Jacques Val-de-la-Hune a été mis à jour le 2026-07-21 par Pays Perche Sarthois
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