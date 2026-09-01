Journées du Patrimoine – Église Saint-Médard & Inauguration label Saint-Mars-la-Brière
vendredi 18 septembre 2026 · Saint-Mars-la-Brière
Informations pratiques
Saint-Mars-la-Brière
Journées du Patrimoine – Église Saint-Médard & Inauguration label
Saint-Mars-la-Brière Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 19:00:00
fin : 2026-09-18 22:00:00
Date(s) :
2026-09-18 2026-09-19 2026-09-20
Vendredi 18 septembre :
– Dès 19h00 : Inauguration du label « Église ouvert » suivi d’un concert du Lulu Djazz Band
– De 20h00 à 22h00 : visite inédite et immersive de l’église
Samedi 19 septembre :
– De 9h00 à 18h00 : ouverture de l’église au public
– A 14h00 : Venez assister au récital de harpe de Charlène Epinal (Chapelle Saint-Denis-du-Tertre) Durée 1h15
Dimanche 20 septembre :
– De 9h00 à 18h00 : ouverture de l’église au public
– De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 : ouverture de la Chapelle Saint-Denis-du-Tertre au public .
Saint-Mars-la-Brière 72470 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 89 70 23
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English :
L’événement Journées du Patrimoine – Église Saint-Médard & Inauguration label Saint-Mars-la-Brière a été mis à jour le 2026-09-09 par Pays Perche Sarthois