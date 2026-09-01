Informations pratiques

Saint-Mars-la-Brière

Journées du Patrimoine – Église Saint-Médard & Inauguration label

Saint-Mars-la-Brière Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 19:00:00

fin : 2026-09-18 22:00:00

Date(s) :

2026-09-18 2026-09-19 2026-09-20

Vendredi 18 septembre :

– Dès 19h00 : Inauguration du label « Église ouvert » suivi d’un concert du Lulu Djazz Band

– De 20h00 à 22h00 : visite inédite et immersive de l’église

Samedi 19 septembre :

– De 9h00 à 18h00 : ouverture de l’église au public

– A 14h00 : Venez assister au récital de harpe de Charlène Epinal (Chapelle Saint-Denis-du-Tertre) Durée 1h15

Dimanche 20 septembre :

– De 9h00 à 18h00 : ouverture de l’église au public

– De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 : ouverture de la Chapelle Saint-Denis-du-Tertre au public .

Saint-Mars-la-Brière 72470 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 89 70 23

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English :

L’événement Journées du Patrimoine – Église Saint-Médard & Inauguration label Saint-Mars-la-Brière a été mis à jour le 2026-09-09 par Pays Perche Sarthois