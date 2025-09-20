Journées du patrimoine, Église Saint-Nicolas L’Aiguillon-la-Presqu’île

Visite guidée de l’église, avec André, guide bénévole. Histoire de cet édifice de style néoclassique, qui possède de magnifiques vitraux du XXé siècle et la maquette d’une frégate.

Sans réservation, rendez-vous devant l’église. .

L’Aiguillon-la-Presqu’île 85460 Vendée Pays de la Loire +33 6 22 48 65 00 casseronandre@gmail.com

English :

Guided tour of the church, with volunteer guide André. History of this neoclassical building, which boasts magnificent 20th-century stained glass windows and a model of a frigate.

German :

Geführte Besichtigung der Kirche mit André, einem ehrenamtlichen Fremdenführer. Geschichte des neoklassizistischen Gebäudes mit wunderschönen Glasfenstern aus dem 20. Jahrhundert und dem Modell einer Fregatte.

Italiano :

Visita guidata della chiesa con André, una guida volontaria. Scoprite la storia di questo edificio neoclassico, che vanta magnifiche vetrate del XX secolo e un modello di fregata.

Espanol :

Visita guiada de la iglesia con André, un guía voluntario. Conozca la historia de este edificio neoclásico, que cuenta con magníficas vidrieras del siglo XX y una maqueta de una fragata.

