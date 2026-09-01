Journées du patrimoine, Église Saint-Nicolas L’Aiguillon-la-Presqu’île
samedi 19 septembre 2026 · L'Aiguillon-la-Presqu'île
Informations pratiques
L’Aiguillon-la-Presqu’île
Journées du patrimoine, Église Saint-Nicolas
L’Aiguillon-la-Presqu’île Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 18:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Visite guidée de l’église, avec André, guide bénévole. Histoire de cet édifice de style néoclassique, qui possède de magnifiques vitraux du XXé siècle et la maquette d’une frégate.
Sans réservation, rendez-vous devant l’église. .
L’Aiguillon-la-Presqu’île 85460 Vendée Pays de la Loire +33 6 22 48 65 00 casseronandre@gmail.com
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English :
Guided tour of the church, with volunteer guide André. History of this neoclassical building, which boasts magnificent 20th-century stained glass windows and a model of a frigate.
L’événement Journées du patrimoine, Église Saint-Nicolas L’Aiguillon-la-Presqu’île a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud
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