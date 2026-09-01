Informations pratiques

Auppegard

Journées du Patrimoine – Eglise Saint-Pierre d’Auppegard

Église Saint-Pierre Auppegard Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 09:00:00

fin : 2026-09-20 12:30:00

Date(s) :

2026-09-20

L’Association de mémoire locale Si le Pougard m’était Conté vous propose comme chaque année de (re)découvrir la commune d’Auppegard autour de visites à l’occasion des Journées du Patrimoine !

Au programme :

– Visites libres/guidées de l’église Saint-Pierre de 9h30 à 12h et de 15h à 18h.

– Exposition et démonstration de taille de pierre.

– Exposition et initiation à la céramique.

– Exposition de photos anciennes de l’église.

– Exposition numismatique. .

Église Saint-Pierre Auppegard 76730 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 04 10 31

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English : Journées du Patrimoine – Eglise Saint-Pierre d’Auppegard

L’événement Journées du Patrimoine – Eglise Saint-Pierre d’Auppegard Auppegard a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme Terroir de Caux