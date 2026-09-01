Journées du Patrimoine – Eglise Saint-Pierre d’Auppegard Auppegard
dimanche 20 septembre 2026 · Auppegard
Informations pratiques
Auppegard
Journées du Patrimoine – Eglise Saint-Pierre d’Auppegard
Église Saint-Pierre Auppegard Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 09:00:00
fin : 2026-09-20 12:30:00
Date(s) :
2026-09-20
L’Association de mémoire locale Si le Pougard m’était Conté vous propose comme chaque année de (re)découvrir la commune d’Auppegard autour de visites à l’occasion des Journées du Patrimoine !
Au programme :
– Visites libres/guidées de l’église Saint-Pierre de 9h30 à 12h et de 15h à 18h.
– Exposition et démonstration de taille de pierre.
– Exposition et initiation à la céramique.
– Exposition de photos anciennes de l’église.
– Exposition numismatique. .
Église Saint-Pierre Auppegard 76730 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 04 10 31
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English : Journées du Patrimoine – Eglise Saint-Pierre d’Auppegard
L’événement Journées du Patrimoine – Eglise Saint-Pierre d’Auppegard Auppegard a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme Terroir de Caux
À voir aussi à Auppegard (Seine-Maritime)
- Journées du Patrimoine Visites de l’église Saint-Pierre Auppegard 20 septembre 2026
- Visite libre de l’église, Eglise Saint-Pierre, Auppegard 20 septembre 2026
- Visite guidée de l’église, Eglise Saint-Pierre, Auppegard 20 septembre 2026
- Exposition de photographies et cartes postales anciennes sur l’église, Eglise Saint-Pierre, Auppegard 20 septembre 2026
- Exposition de céramiques, Eglise Saint-Pierre, Auppegard 20 septembre 2026