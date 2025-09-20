Journées du patrimoine Eglise Saint Pierre Place Saint-Pierre Orthez

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

2025-09-20

Présentation de l’orgue Cavaillé-Coll qui date de 1870 et illustration par une introduction à l’accompagnement liturgique par Lionel Saraiva. Proposé par l’association orgues d’Orthez. .

Place Saint-Pierre Eglise Saint Pierre Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine orguesdorthez@mailo.com

