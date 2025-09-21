Journées du patrimoine Eglise Saint Pierre Place Saint-Pierre Orthez
Place Saint-Pierre Eglise Saint Pierre Orthez Pyrénées-Atlantiques
2025-09-21
2025-09-21
2025-09-21
Présentation de l’orgue Cavaillé-Coll qui date de 1870 et illustration par une introduction à l’accompagnement liturgique par Lionel Saraiva. Proposé par l’association orgues d’Orthez. .
Place Saint-Pierre Eglise Saint Pierre Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine orguesdorthez@mailo.com
