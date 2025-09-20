JOURNÉES DU PATRIMOINE ÉGLISE SAINT SATURNIN Rue Emile Pouvillon Merville

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Lors des Journées du Patrimoine, l’église Saint Saturnin sera ouverte, éclairée et animée tout le weekend du 20 et 21 septembre 2025 de 10h à 19h avec l’association Les amis de Saint-Saturnin.

Les Amis de Saint-Saturnin invite tous les Mervillois et les amis de Merville pour (re)découvrir gratuitement l’église, totalement restaurée dans ses peintures murales et ses tableaux. Une messe festive chantée par la chorale Les enfants de Merville sera célébrée le dimanche 21 septembre à 9h30.

Les œuvres réalisées dans le cadre du concours d’art, lancé à l’occasion du bicentenaire de la pose de la première pierre de l’église seront exposées tout le week-end. Les meilleures seront primées. .

Rue Emile Pouvillon EGLISE SAINT-SATURNIN Merville 31330 Haute-Garonne Occitanie saintsaturninmerville@gmail.com

English :

During the Journées du Patrimoine (Heritage Days), the Saint Saturnin church will be open, illuminated and animated throughout the weekend of September 20 and 21, 2025 from 10am to 7pm with the association Les amis de Saint-Saturnin.

German :

Während der Tage des Kulturerbes wird die Kirche Saint Saturnin das ganze Wochenende vom 20. und 21. September 2025 von 10 bis 19 Uhr mit dem Verein Les amis de Saint-Saturnin geöffnet, beleuchtet und belebt.

Italiano :

Durante le Journées du Patrimoine (Giornate del Patrimonio), la chiesa di Saint Saturnin sarà aperta, illuminata e animata per tutto il fine settimana del 20 e 21 settembre 2025 dalle 10 alle 19 con l’associazione Les amis de Saint-Saturnin.

Espanol :

Durante las Journées du Patrimoine (Jornadas del Patrimonio), la iglesia de Saint-Saturnin estará abierta, iluminada y animada durante todo el fin de semana del 20 y 21 de septiembre de 2025 de 10:00 a 19:00 horas con la asociación Les amis de Saint-Saturnin.

