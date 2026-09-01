Informations pratiques

Toulenne

Journées du Patrimoine Eglise Saint-Saturnin

Rue de l’Église Toulenne Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Visites libres et guidées de l’église et de ses abords

Exposition sur l’histoire du village et de son patrimoine

Présentation de la collection d’habits sacerdotaux d’une grande richesse

Dimanche 20, à 17h concert du chœur mixte de la Maison des basques de Bordeaux le groupe BESTALARIAK –

Réservation conseillée .

Rue de l’Église Toulenne 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 28 01 74 atph.toulenne@gmail.com

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English : Journées du Patrimoine Eglise Saint-Saturnin

L’événement Journées du Patrimoine Eglise Saint-Saturnin Toulenne a été mis à jour le 2026-08-18 par La Gironde du Sud