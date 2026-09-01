Journées du Patrimoine Eglise Saint-Saturnin Toulenne
samedi 19 septembre 2026 · Toulenne
Informations pratiques
Toulenne
Journées du Patrimoine Eglise Saint-Saturnin
Rue de l’Église Toulenne Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Visites libres et guidées de l’église et de ses abords
Exposition sur l’histoire du village et de son patrimoine
Présentation de la collection d’habits sacerdotaux d’une grande richesse
Dimanche 20, à 17h concert du chœur mixte de la Maison des basques de Bordeaux le groupe BESTALARIAK –
Réservation conseillée .
Rue de l’Église Toulenne 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 28 01 74 atph.toulenne@gmail.com
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English : Journées du Patrimoine Eglise Saint-Saturnin
L’événement Journées du Patrimoine Eglise Saint-Saturnin Toulenne a été mis à jour le 2026-08-18 par La Gironde du Sud
À voir aussi à Toulenne (Gironde)
- Visites libres et/ou guidées de l’église Saint-Saturnin, Église Saint-Saturnin, Toulenne 19 septembre 2026
- Concert du Chœur mixte basque Bestalariak, Église Saint-Saturnin, Toulenne 20 septembre 2026
- La Fée du Bois Dormant Toulenne 26 septembre 2026