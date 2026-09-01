Informations pratiques

Kaysersberg Vignoble

Journées du patrimoine – Église Sainte-Croix

41 rue du Général de Gaulle Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Venez admirer l’orgue Valtrin, le magnifique retable de 1518 de l’église Ste Croix, le statuaire lors d’une visite libre de cet incontournable de Kaysersberg.

Venez découvrir l’église Sainte Croix de Kaysersberg.

Admirer le magnifique retable de la Passion de l’église Sainte Croix, oeuvre remarquable du gothique tardif, exécuté en 1518 par l’artiste Hans Bongart.

Le conseil de fabrique de Kaysersberg vous invite à découvrir en visite libre ce lieu religieux le temps des journées du patrimoine. 0 .

41 rue du Général de Gaulle Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 11 11 info@kaysersberg-vignoble.fr

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English :

Come admire the Valtrin organ, the magnificent altarpiece from 1518 at the Church of Sainte-Croix, and the sculptures during a self-guided tour of this must-see attraction in Kaysersberg.

L’événement Journées du patrimoine – Église Sainte-Croix Kaysersberg Vignoble a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg