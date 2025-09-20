JOURNEES DU PATRIMOINE EGLISE SAINTE MARIE DE L’ASSOMPTION Palau-del-Vidre
JOURNEES DU PATRIMOINE EGLISE SAINTE MARIE DE L’ASSOMPTION Palau-del-Vidre samedi 20 septembre 2025.
JOURNEES DU PATRIMOINE EGLISE SAINTE MARIE DE L’ASSOMPTION
Palau-del-Vidre Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 10:00:00
fin : 2025-09-21 12:00:00
Date(s) :
2025-09-20
Un très beau détour pour ceux qui prisent les visites confidentielles. Le trésor de l’église ne réside pas dans son architecture mais bel et bien dans son mobilier… A découvrir absolument ! Visites libres 10h-12h et 14h-17h.
.
Palau-del-Vidre 66690 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 48 98 00 08
English :
A wonderful detour for those who prefer confidential visits. The church’s treasure lies not in its architecture, but in its furnishings… A must-see! Open house 10am-12pm and 2pm-5pm.
German :
Ein sehr schöner Umweg für diejenigen, die vertrauliche Besuche schätzen. Der Schatz der Kirche liegt nicht in ihrer Architektur, sondern tatsächlich in ihrem Mobiliar… Unbedingt entdecken! Freie Besichtigungen 10h-12h und 14h-17h.
Italiano :
Un meraviglioso diversivo per chi preferisce le visite riservate. Il tesoro della chiesa non sta nella sua architettura, ma nel suo arredamento… Da non perdere! Visite autoguidate 10.00-12.00 e 14.00-17.00.
Espanol :
Una magnífica diversión para quienes prefieren las visitas confidenciales. El tesoro de la iglesia no reside en su arquitectura, sino en su mobiliario… ¡Una visita obligada! Visitas autoguiadas de 10.00 a 12.00 h. y de 14.00 a 17.00 h.
L’événement JOURNEES DU PATRIMOINE EGLISE SAINTE MARIE DE L’ASSOMPTION Palau-del-Vidre a été mis à jour le 2025-09-02 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE