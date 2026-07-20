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AGENDA · La Chapelle-du-Bois

Journées du Patrimoine Église Sainte Marie Madelaine La Chapelle-du-Bois

samedi 19 septembre 2026 · La Chapelle-du-Bois

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Ville
72400 La Chapelle-du-Bois
Département
Sarthe
Tarif

La Chapelle-du-Bois

Journées du Patrimoine Église Sainte Marie Madelaine

La Chapelle-du-Bois Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Visites libres   .

La Chapelle-du-Bois 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 93 18 36 

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English :

L’événement Journées du Patrimoine Église Sainte Marie Madelaine La Chapelle-du-Bois a été mis à jour le 2026-07-20 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude