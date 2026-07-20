AGENDA · La Chapelle-du-Bois
Journées du Patrimoine Église Sainte Marie Madelaine La Chapelle-du-Bois
samedi 19 septembre 2026 · La Chapelle-du-Bois
Informations pratiques
La Chapelle-du-Bois
Journées du Patrimoine Église Sainte Marie Madelaine
La Chapelle-du-Bois Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Visites libres .
La Chapelle-du-Bois 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 93 18 36
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English :
L’événement Journées du Patrimoine Église Sainte Marie Madelaine La Chapelle-du-Bois a été mis à jour le 2026-07-20 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude