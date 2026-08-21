journées du patrimoine, Église Saints-Cyr-et-Juliette, Origny-en-Thiérache

Informations pratiques

journées du patrimoine 19 et 20 septembre Église Saints-Cyr-et-Juliette Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

visite de 2 églises du village(centre du bourg et Chaudron) et du musée « Pigneau de Behaine » + activités musicales proposées par les associations du village

Église Saints-Cyr-et-Juliette 32 Rue d’Hirson, 02550 Origny-en-Thiérache, France Origny-en-Thiérache 02550 Aisne Hauts-de-France https://orignyenthierache.fr/la-commune/patrimoine-bati/leglise-saint-cyr-et-sainte-juliette L’Église Saint-Cyr et Sainte-Julitte doit son nom à deux martyrs chrétiens, fils et mère, du IVe siècle.

Elle fut construite sur un tertre au milieu de l’ancien fort d’Origny, et détruite par la terrible invasion du comte de Hainaut, en 1185.

Sa reconstruction fut entreprise grâce aux dons de Dame Ameline de Guise entre 1185 et 1200, et un donjon défensif y fut ajouté. Ce dernier est une tour imposante de forme rectangulaire, couvert d’un toit à quatre pans . Il était surmonté d’une flèche élevée qui s’écroula en 1810.

Ce donjon féodal servit souvent d’abri aux habitants pendant les guerres cruelles qui se succédèrent au XVIe et XVIIe siècles.

visite de 2 églises du village(centre du bourg et Chaudron) et du musée « Pigneau de Behaine » + activités musicales proposées par les associations du village

©Claire Bouloy