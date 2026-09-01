Journées du patrimoine Église Église Santilly

Informations pratiques

Santilly

Journées du patrimoine Église

Église Place de l’Eglise Santilly Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 18:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Eglise Saint-Victor, XIIème

Datant de la fin du XIIe siècle, l’église Saint-Victor possède un clocher dont l’étage supérieur est coiffé d’une pyramide à 4 pans. Il est largement ajouré sur chacune de ses faces d’une large baie géminée.

L’abside

L’abside, en hémicycle avec 2 contreforts et 3 fenêtres en plein cintre à double ébrasement, est couverte d’une toiture en lave en demi-cône, qui s’appuie sur le pignon triangulaire de la travée du choeur.

Intérieur

Il faut entrer dans cette petite église romane pour découvrir sa particularité.

De récents travaux de restauration ont mis au jour, dans la nef, une voûte en bois en forme de carène de navire inversée dans le même style que celle du farinier de Cluny. .

Église Place de l’Eglise Santilly 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 92 66 23 mairie.santilly@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journées du patrimoine Église

L’événement Journées du patrimoine Église Santilly a été mis à jour le 2026-08-07 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II