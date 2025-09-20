Journées du Patrimoine Église St Didier église Autrey-lès-Gray
Journées du Patrimoine Église St Didier église Autrey-lès-Gray samedi 20 septembre 2025.
Journées du Patrimoine Église St Didier
église Église St Didier Autrey-lès-Gray Haute-Saône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 09:00:00
fin : 2025-09-21 17:00:00
Date(s) :
2025-09-20
Situé en limite de Côte d’Or et de Haute-Saône, le village d’Autrey-les-Gray, a la chance de posséder la magnifique église prieurale St Didier, édifiée dans la période de transition entre roman et gothique (12è, 13è siècle), elle trahit l’influence bourguignonne. .
église Église St Didier Autrey-lès-Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 65 18 15 tourisme@cc-valdegray.fr
English : Journées du Patrimoine Église St Didier
German : Journées du Patrimoine Église St Didier
Italiano :
Espanol :
L’événement Journées du Patrimoine Église St Didier Autrey-lès-Gray a été mis à jour le 2025-08-22 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY