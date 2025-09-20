Journées du Patrimoine Église St Didier église Autrey-lès-Gray

Journées du Patrimoine Église St Didier église Autrey-lès-Gray samedi 20 septembre 2025.

Journées du Patrimoine Église St Didier

église Église St Didier Autrey-lès-Gray Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 09:00:00

fin : 2025-09-21 17:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Situé en limite de Côte d’Or et de Haute-Saône, le village d’Autrey-les-Gray, a la chance de posséder la magnifique église prieurale St Didier, édifiée dans la période de transition entre roman et gothique (12è, 13è siècle), elle trahit l’influence bourguignonne. .

église Église St Didier Autrey-lès-Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 65 18 15 tourisme@cc-valdegray.fr

English : Journées du Patrimoine Église St Didier

German : Journées du Patrimoine Église St Didier

Italiano :

Espanol :

L’événement Journées du Patrimoine Église St Didier Autrey-lès-Gray a été mis à jour le 2025-08-22 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY