Journées du Patrimoine Eglise St Gilles Eglise St Gilles Argentonnay

Journées du Patrimoine Eglise St Gilles Eglise St Gilles Argentonnay samedi 20 septembre 2025.

Journées du Patrimoine Eglise St Gilles

Eglise St Gilles 6 Rue du Prieuré Argentonnay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-20

Église Saint-Gilles du XIème siècle, son portail remarquable classé aux monuments historiques, ses vitraux et son chemin de croix créés par le peintre/vitrailliste angevin Abel Pineau. Exposition d’esquisses et de tableaux, mise en lumière de l’église et diffusion de l’enregistrement de la messe anniversaire de Pierre Lucet chantée par Cant’Amüs, en septembre 2024. Visite libre ou commentée. .

Eglise St Gilles 6 Rue du Prieuré Argentonnay 79150 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 25 69 40

English :

German : Journées du Patrimoine Eglise St Gilles

Italiano :

Espanol : Journées du Patrimoine Eglise St Gilles

L’événement Journées du Patrimoine Eglise St Gilles Argentonnay a été mis à jour le 2025-08-28 par OT Bocage Bressuirais