Journées du Patrimoine – Eglise St Gilles Eglise St Gilles Argentonnay
dimanche 20 septembre 2026 · Eglise St Gilles · Argentonnay
Informations pratiques
Argentonnay
Journées du Patrimoine – Eglise St Gilles
Eglise St Gilles 6 Rue du Prieuré Argentonnay Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Diffusion en continu de la messe sollennelle de Saint Gilles de 1963 de Pierre Lucel enregistrée par la chorale Cant’Amüs.
Présentation du chemin de croix et des vitraux réalisés par Abel Pineau.
Accueil et commentaires par Cant’Amüs et les 3A. .
Eglise St Gilles 6 Rue du Prieuré Argentonnay 79150 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 65 92 01
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English : Journées du Patrimoine – Eglise St Gilles
L’événement Journées du Patrimoine – Eglise St Gilles Argentonnay a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Bocage Bressuirais
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