Journées du Patrimoine – Eglise St Gilles Eglise St Gilles Argentonnay

Informations pratiques

Argentonnay

Journées du Patrimoine – Eglise St Gilles

Eglise St Gilles 6 Rue du Prieuré Argentonnay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Diffusion en continu de la messe sollennelle de Saint Gilles de 1963 de Pierre Lucel enregistrée par la chorale Cant’Amüs.

Présentation du chemin de croix et des vitraux réalisés par Abel Pineau.

Accueil et commentaires par Cant’Amüs et les 3A. .

Eglise St Gilles 6 Rue du Prieuré Argentonnay 79150 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 65 92 01

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English : Journées du Patrimoine – Eglise St Gilles

L’événement Journées du Patrimoine – Eglise St Gilles Argentonnay a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Bocage Bressuirais