AGENDA · Surfonds
Journées du Patrimoine Église Surfonds
samedi 19 septembre 2026 · Surfonds
Informations pratiques
Surfonds
Journées du Patrimoine Église
Surfonds Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Visites libres. Non accessible aux PMR. .
Surfonds 72370 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 89 87 66
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English :
L’événement Journées du Patrimoine Église Surfonds a été mis à jour le 2026-07-21 par Pays Perche Sarthois