Informations pratiques

Surfonds

Journées du Patrimoine Église

Surfonds Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Visites libres. Non accessible aux PMR. .

Surfonds 72370 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 89 87 66

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English :

L’événement Journées du Patrimoine Église Surfonds a été mis à jour le 2026-07-21 par Pays Perche Sarthois