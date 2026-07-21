AGENDA · Vouvray-sur-Huisne
Journées du Patrimoine Église Vouvray-sur-Huisne
samedi 19 septembre 2026 · Vouvray-sur-Huisne
Informations pratiques
Vouvray-sur-Huisne
Journées du Patrimoine Église
Vouvray-sur-Huisne Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 16:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Visites libres. Non accessible aux PMR .
Vouvray-sur-Huisne 72160 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 93 45 76
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English :
L’événement Journées du Patrimoine Église Vouvray-sur-Huisne a été mis à jour le 2026-07-21 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude