Informations pratiques

Vouvray-sur-Huisne

Journées du Patrimoine Église

Vouvray-sur-Huisne Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 16:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Visites libres. Non accessible aux PMR .

Vouvray-sur-Huisne 72160 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 93 45 76

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Journées du Patrimoine Église Vouvray-sur-Huisne a été mis à jour le 2026-07-21 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude