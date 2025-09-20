Journées du Patrimoine Eglises de Cherré et Cherreau Cherré-Au

Début : 2025-09-20 09:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

Visites libres avec support d’information, samedi et dimanche de 9h à 18h. Accès PMR .

Cherré-Au 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 60 72 77

