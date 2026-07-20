AGENDA · Cherré-Au
Journées du Patrimoine Églises de Cherré et Cherreau Cherré-Au
samedi 19 septembre 2026 · Cherré-Au
Informations pratiques
Cherré-Au
Journées du Patrimoine Églises de Cherré et Cherreau
Cherré-Au Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Visites libres avec support d’information, samedi et dimanche de 9h à 18h. Accès PMR .
Cherré-Au 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 93 16 11
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English :
L’événement Journées du Patrimoine Églises de Cherré et Cherreau Cherré-Au a été mis à jour le 2026-07-20 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude