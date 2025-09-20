Journées du Patrimoine en Brenne Rosnay

Journées du Patrimoine en Brenne Rosnay samedi 20 septembre 2025.

Journées du Patrimoine en Brenne

Rosnay Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-09-20 09:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Programme des Journées du Patrimoine en Brenne.

Retrouvez le programme des Journées Européennes du Patrimoine sur les territoire du Parc naturel régional de la Brenne et de la communauté de communes Marche Occitane val d’Anglin. Téléchargez le document pour en savoir plus. .

Rosnay 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 20 28 accueil@destination-brenne.fr

English :

Program of the Heritage Days in Brenne.

German :

Programm der Tage des Kulturerbes in der Brenne.

Italiano :

Programma delle Giornate del Patrimonio di Brenne.

Espanol :

Programa de las Jornadas del Patrimonio de Brenne.

L’événement Journées du Patrimoine en Brenne Rosnay a été mis à jour le 2025-09-11 par Destination Brenne