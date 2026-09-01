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AGENDA · Rosnay

Journées du Patrimoine en Brenne Rosnay

samedi 19 septembre 2026 · Rosnay

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Ville
36300 Rosnay
Département
Indre
Tarif

Rosnay

Journées du Patrimoine en Brenne

Rosnay Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Programme des Journées du Patrimoine en Brenne.
Retrouvez le programme des Journées Européennes du Patrimoine sur les territoire du Parc naturel régional de la Brenne et de la communauté de communes Marche Occitane val d’Anglin. Téléchargez le document pour en savoir plus.   .

Rosnay 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 20 28  accueil@destination-brenne.fr

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English :

Program of the Heritage Days in Brenne.

L’événement Journées du Patrimoine en Brenne Rosnay a été mis à jour le 2026-09-08 par Destination Brenne

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