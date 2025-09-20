Journées du patrimoine entre Dune du Pilat et Banc d’Arguin Grand site de la Dune du Pilat Pyla-sur-Mer

Journées du patrimoine entre Dune du Pilat et Banc d’Arguin Grand site de la Dune du Pilat Pyla-sur-Mer samedi 20 septembre 2025.

Journées du patrimoine entre Dune du Pilat et Banc d’Arguin Samedi 20 septembre, 09h30 Grand site de la Dune du Pilat Gironde

Gratuit. Réservation obligatoire. A partir de 6 ans. Prendre en compte l’insularité du site (absence de toilettes publiques et d’abri, marche dans le sable). Prévoir le pique-nique, des vêtements adaptés à la météo, de l’eau, ainsi qu’un couvre-chef.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T16:00:00

Pour les Journées du Patrimoine, embarquez à bord d’une pinasse depuis le port d’Arcachon à destination de la Dune du Pilat et du Banc d’Arguin.

Vous découvrirez l’histoire de ces deux sites emblématiques du Bassin d’Arcachon, leurs caractéristiques paysagères ainsi que leur biodiversité.

Grand site de la Dune du Pilat Route de Biscarrosse, 33115 La Teste-de-Buch Pyla-sur-Mer 33115 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 22 12 85 http://www.ladunedupilat.com [{« type »: « link », « value »: « http://bit.ly/sepanso »}] La plus haute dune d’Europe. La dune du Pilat est située à l’entrée du bassin d’Arcachon sur la commune de La Teste-de-Buch, en Gironde.

Appartenant aux dunes côtières d’Aquitaine, elle est à ce jour, la seule dune toujours en mouvement de ce système. Entre océan et forêt, elle se déplace de 1 à 5 m par an vers l’est sous l’influence des vents dominants et des marées.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Mareemontante