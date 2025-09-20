Journées du Patrimoine Entre vins et énigmes Sauternes

Journées du Patrimoine Entre vins et énigmes

Place de la Mairie Sauternes Gironde

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

SAMEDI Salle des fêtes

21h loto de l’association, ouverture des portes à 19h

DIMANCHE

Jeu de piste au centre du village, départ à 10h30, 14h30 ou 15h30

De 12h à 16h30 exposition de voitures anciennes

12h30 apéritif au Sauternes, suivi d’un buffet estival

14h30 présentation d’un livret inédit sur le village de Sauternes

16h30 visite du château Filhot

17h30 fin de la manifestation .

Place de la Mairie Sauternes 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 22 68 60

