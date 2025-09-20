Journées du Patrimoine Entre vins et énigmes Sauternes
Journées du Patrimoine Entre vins et énigmes Sauternes samedi 20 septembre 2025.
Journées du Patrimoine Entre vins et énigmes
Place de la Mairie Sauternes Gironde
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-21
Date(s) :
2025-09-20
SAMEDI Salle des fêtes
21h loto de l’association, ouverture des portes à 19h
DIMANCHE
Jeu de piste au centre du village, départ à 10h30, 14h30 ou 15h30
De 12h à 16h30 exposition de voitures anciennes
12h30 apéritif au Sauternes, suivi d’un buffet estival
14h30 présentation d’un livret inédit sur le village de Sauternes
16h30 visite du château Filhot
17h30 fin de la manifestation .
Place de la Mairie Sauternes 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 22 68 60
English : Journées du Patrimoine Entre vins et énigmes
German : Journées du Patrimoine Entre vins et énigmes
Italiano :
Espanol : Journées du Patrimoine Entre vins et énigmes
L’événement Journées du Patrimoine Entre vins et énigmes Sauternes a été mis à jour le 2025-09-04 par La Gironde du Sud