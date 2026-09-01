Informations pratiques

Ermenonville

[Journées du Patrimoine] Ermenonville

Ermenonville Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Partez à la découverte du village d’Ermenonville grâce aux animations proposées tout le week-end !

✔️ Exposition de cartes postales dans le village « Ermenonville d’hier et d’aujourd’hui »

✔️ Accès libre au lavoir

✔️ Exposition au sein de la Galerie Bourdin : découvrez les oeuvres de l’artiste Maryline Bourdin et rencontrez l’artiste dans son atelier. Visites le samedi de 14h à 18h et le dimanche de 11h à 19h.

✔️ Visite « La grotte des Naïades », samedi 19 septembre à 14h30 (rendez-vous devant la grille du parc Jean-Jacques Rousseau)

✔️ Visite guidée du village d’Ermenonville, samedi 19 septembre à 16h (rendez-vous devant la Maison Joseph II, face au parc)

✔️ Conférence « Patrimoine en péril : le presbytère d’Ermenonville, religion et vie quotidienne sous l’Ancien Régime », dimanche 20 septembre à 14h30 (rendez-vous devant l’église)

✔️ Visite commentée de l’Eglise Saint-Martin, dimanche 20 septembre à 16h (rendez-vous devant l’église)

✔️ Inauguration du « Sentier des écrivains »

✔️ Goûter convivial offert aux visiteurs dimanche 20 septembre à 18h (rendez-vous place de l’église)

Gratuit

Réservations conseillées

Partez à la découverte du village d’Ermenonville grâce aux animations proposées tout le week-end !

✔️ Exposition de cartes postales dans le village « Ermenonville d’hier et d’aujourd’hui »

✔️ Accès libre au lavoir

✔️ Exposition au sein de la Galerie Bourdin : découvrez les oeuvres de l’artiste Maryline Bourdin et rencontrez l’artiste dans son atelier. Visites le samedi de 14h à 18h et le dimanche de 11h à 19h.

✔️ Visite « La grotte des Naïades », samedi 19 septembre à 14h30 (rendez-vous devant la grille du parc Jean-Jacques Rousseau)

✔️ Visite guidée du village d’Ermenonville, samedi 19 septembre à 16h (rendez-vous devant la Maison Joseph II, face au parc)

✔️ Conférence « Patrimoine en péril : le presbytère d’Ermenonville, religion et vie quotidienne sous l’Ancien Régime », dimanche 20 septembre à 14h30 (rendez-vous devant l’église)

✔️ Visite commentée de l’Eglise Saint-Martin, dimanche 20 septembre à 16h (rendez-vous devant l’église)

✔️ Inauguration du « Sentier des écrivains »

✔️ Goûter convivial offert aux visiteurs dimanche 20 septembre à 18h (rendez-vous place de l’église)

Gratuit

Réservations conseillées .

Ermenonville 60950 Oise Hauts-de-France

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come explore the village of Ermenonville with the activities offered all weekend long!

?? Postcard exhibition in the village: “Ermenonville Then and Now”

?? Free admission to the washhouse

?? Exhibition at the Galerie Bourdin: discover the works of artist Maryline Bourdin and meet the artist in her studio. Visits on Saturday from 2 p.m. to 6 p.m. and on Sunday from 11 a.m. to 7 p.m.

?? Tour of %AB La grotte des Na%EFades %BB, Saturday, September 19, at 2:30 p.m. (meet in front of the gate at Jean-Jacques Rousseau Park)

?? Guided tour of the village of Ermenonville, Saturday, September 19, at 4:00 p.m. (meet in front of the Maison Joseph II, across from the park)

?? Lecture: “Endangered Heritage: The Ermenonville Rectory: Religion and Daily Life Under the Ancien Régime %BB, Sunday, September 20, at 2:30 p.m. (meet in front of the church)

?? Guided tour of Saint-Martin Church, Sunday, September 20 at 4:00 p.m. (meet in front of the church)

?? Inauguration of the “Writers’ Trail”

?? Friendly reception offered to visitors on Sunday, September 20, at 6:00 p.m. (meet at the church square)

Free

Reservations recommended

L’événement [Journées du Patrimoine] Ermenonville Ermenonville a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme du Pays de Valois