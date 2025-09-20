Journées du patrimoine, Escape Game Archives Service des Archives Pertuis

Du samedi 20 au dimanche 21 septembre 2025. Service des Archives Place Saint-Pierre Pertuis Vaucluse

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Dans les couloirs du temps. Un escape game à vivre en famille pour découvrir le service des archives de Pertuis les 20 et 21 septembre 2025.

De 2 à 4 participants à partir de 6 ans, une heure de jeu, sur inscription au 04 90 79 73 01.

Service des Archives Place Saint-Pierre Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 79 73 01

English :

In the corridors of time. A family escape game to discover the Pertuis archives on September 20 and 21, 2025.

From 2 to 4 participants, aged 6 and over, one hour’s play, registration on 04 90 79 73 01.

German :

In den Korridoren der Zeit. Ein Escape Game für die ganze Familie, um das Archiv von Pertuis am 20. und 21. September 2025 zu entdecken.

Von 2 bis 4 Teilnehmern ab 6 Jahren, eine Stunde Spielzeit, mit Anmeldung unter 04 90 79 73 01.

Italiano :

Nei corridoi del tempo. Un gioco di fuga per famiglie alla scoperta degli archivi di Pertuis il 20 e 21 settembre 2025.

Per 2 o 4 partecipanti dai 6 anni in su, un’ora di gioco, su prenotazione al numero 04 90 79 73 01.

Espanol :

En los pasillos del tiempo. Un juego de escape en familia para descubrir los archivos de Pertuis los días 20 y 21 de septiembre de 2025.

Para 2 a 4 participantes a partir de 6 años, una hora de juego, previa reserva en el 04 90 79 73 01.

