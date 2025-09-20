Journées du patrimoine Escape Game Les Aires Saint Michel Aubagne

Journées du patrimoine Escape Game Les Aires Saint Michel Aubagne samedi 20 septembre 2025.

Journées du patrimoine Escape Game

Samedi 20 septembre 2025 de 14h à 15h. Les Aires Saint Michel Centre d’art Les Pénitents Noirs Aubagne Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-20 15:00:00

Date(s) :

2025-09-20

À l’intérieur même de ce moment historique, partez en quête d’indices sur les mystères de la construction de la chapelle. A partir de 14 ans et par groupe déjà constitué, de 4 à 6 personnes.

.

Les Aires Saint Michel Centre d’art Les Pénitents Noirs Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 18 17 26 chapelle.penitents@aubagne.fr

English :

Set off in search of clues to the mysteries of the chapel’s construction. For groups of 4 to 6 people aged 14 and over.

German :

Begeben Sie sich in diesem historischen Moment auf die Suche nach Hinweisen auf die Geheimnisse des Baus der Kapelle. Ab 14 Jahren und in bereits bestehenden Gruppen von 4 bis 6 Personen.

Italiano :

All’interno di questo momento storico, partite alla ricerca di indizi sui misteri della costruzione della cappella. Adatto a gruppi di 4-6 persone dai 14 anni in su.

Espanol :

Dentro de este momento histórico, parta en busca de pistas sobre los misterios de la construcción de la capilla. Adecuado para grupos de 4 a 6 personas a partir de 14 años.

L’événement Journées du patrimoine Escape Game Aubagne a été mis à jour le 2025-07-08 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile