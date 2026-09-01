Journées du patrimoine : Espace découverte du Belvédère Espace découverte du Belvédère Mourenx

Informations pratiques

Mourenx

Journées du patrimoine : Espace découverte du Belvédère

Espace découverte du Belvédère 22 Avenue de l’Hermitage Mourenx Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 09:30:00

fin : 2026-09-20 12:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Profitez des Journées européennes du patrimoine pour découvrir ce bâtiment historique de Mourenx, récemment rénové. L’Espace découverte intégré à ce bâtiment vous plongera dans l’aventure du bassin industriel de Lacq et de la ville nouvelle de Mourenx (vidéos, photos d’archives, textes, contenus interactifs…). Sans oublier de profiter d’une vue à 360° depuis la terrasse panoramique !

Sur réservation. Billetterie en ligne. .

Espace découverte du Belvédère 22 Avenue de l’Hermitage Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 60 73 03

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English : Journées du patrimoine : Espace découverte du Belvédère

L’événement Journées du patrimoine : Espace découverte du Belvédère Mourenx a été mis à jour le 2026-09-07 par OT Coeur de Béarn