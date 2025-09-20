Journées du patrimoine Esse Concert Eglise Saint Etienne Esse

Esse

Le comité des fêtes d’Esse organise dans l’église un concert du groupe de rythm’n blues Seven Team, qui reprend des standards du genre (Otis Redding, James Brown, Eddy Mitchell, etc.). En parallèle, une buvette et de la restauration seront proposées.

Le Bourg Esse 16500 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 84 11 46 mairie-esse@wanadoo.fr

English :

Esse?s Comité des fêtes is organizing a concert in the church by the rhythm?n blues group Seven Team, covering standards from the genre (Otis Redding, James Brown, Eddy Mitchell, etc.). There will also be a refreshment stall and refreshments.

German :

Das Festkomitee von Esse organisiert in der Kirche ein Konzert der Rhythm?n Blues-Band Seven Team, die Standards des Genres (Otis Redding, James Brown, Eddy Mitchell usw.) aufgreift. Parallel dazu werden ein Getränkestand und Speisen angeboten.

Italiano :

Il Comitato del Festival Esse organizza un concerto in chiesa del gruppo rhythm and blues Seven Team, che ripercorre gli standard del genere (Otis Redding, James Brown, Eddy Mitchell, ecc.). Ci sarà anche una bancarella e un rinfresco.

Espanol :

El Comité del Festival de Esse organiza un concierto en la iglesia a cargo del grupo de rhythm and blues Seven Team, que recorrerá los estándares del género (Otis Redding, James Brown, Eddy Mitchell, etc.). También habrá un puesto de bebidas y refrescos.

