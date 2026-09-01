Informations pratiques

Esse

Journées du Patrimoine – Esse- Eglise Saint-Etienne

Le Bourg Esse Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Construite à l’emplacement d’édifices plus anciens, l’église Saint-Étienne date du XIIe siècle.

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Le Bourg Esse 16500 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 84 11 46 mairie@esse-16.fr

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English :

Built on the site of earlier buildings, Saint-Étienne church dates back to the 12th century.

L’événement Journées du Patrimoine – Esse- Eglise Saint-Etienne Esse a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme Charente Limousine