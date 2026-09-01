Journées du Patrimoine – Esse- Eglise Saint-Etienne Esse
samedi 19 septembre 2026 · Esse
Informations pratiques
Esse
Journées du Patrimoine – Esse- Eglise Saint-Etienne
Le Bourg Esse Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Construite à l’emplacement d’édifices plus anciens, l’église Saint-Étienne date du XIIe siècle.
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Le Bourg Esse 16500 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 84 11 46 mairie@esse-16.fr
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English :
Built on the site of earlier buildings, Saint-Étienne church dates back to the 12th century.
L’événement Journées du Patrimoine – Esse- Eglise Saint-Etienne Esse a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme Charente Limousine