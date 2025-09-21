Journées du Patrimoine Esse: Musée des ostentions Esse

Journées du Patrimoine Esse: Musée des ostentions Esse dimanche 21 septembre 2025.

Journées du Patrimoine Esse: Musée des ostentions

Esse Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21 14:00:00

fin : 2025-09-21 16:00:00

Date(s) :

2025-09-21

Installé dans l’ancien presbytère, le musée retrace au travers d’objets liturgiques, de photos et autres témoignages les origines et le déroulement des ostensions. En parallèle, le musée accueille une exposition temporaire.

.

Esse 16500 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 84 11 46 mairie-esse@wanadoo.fr

English :

Housed in the former presbytery, the museum retraces the origins and development of the ostensions through liturgical objects, photos and other testimonials. The museum also hosts a temporary exhibition.

German :

Das im ehemaligen Pfarrhaus untergebrachte Museum zeigt anhand von liturgischen Gegenständen, Fotos und anderen Zeugnissen die Ursprünge und den Ablauf der Ostentationen. Parallel dazu findet im Museum eine zeitlich begrenzte Ausstellung statt.

Italiano :

Ospitato nell’ex presbiterio, il museo ripercorre le origini e la storia delle ostensioni attraverso oggetti liturgici, foto e altre testimonianze. Il museo ospita anche una mostra temporanea.

Espanol :

Ubicado en el antiguo presbiterio, el museo recorre los orígenes y la historia de las ostensiones a través de objetos litúrgicos, fotos y otros testimonios. El museo también alberga una exposición temporal.

L’événement Journées du Patrimoine Esse: Musée des ostentions Esse a été mis à jour le 2025-09-11 par Office de Tourisme Charente Limousine