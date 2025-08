Journées du patrimoine et du matrimoine Fabrique Chantenay-Bellevue (La) Nantes

Journées du patrimoine et du matrimoine Fabrique Chantenay-Bellevue (La) Nantes samedi 20 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-20 15:30 – 16:00

Gratuit : oui Inscription sur levoyageanantes.fr Adulte, En famille, Etudiant, Jeune Public, Senior, Tout public – Age maximum : 99

Ancien cinéma dans la première moitié du XXe siècle, la Fabriquede Bellevue-Chantenay a été anciennement connue sous le nomde l’Olympic, salle mythique de musiques actuelles de Nantes durant20 ans. Depuis 2011 avec la création de Stereolux sur l’île de Nantes,l’Olympic a été repensé et réagencé en Fabrique, espace de laboratoireartistique investi chaque semaine par des artistes des arts de la danse,du théâtre et de la musique.Visites commentées par la Direction Générale Culture et Arts dansla Ville pour découvrir ce lieu tour à tour cinéma, superette, salle deconcert et désormais espace de travail et de recherche artistique.

Fabrique Chantenay-Bellevue (La) Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

02 40 41 65 67 http://www.lafabrique.nantes.fr