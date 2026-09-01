Journées du Patrimoine et du Matrimoine – Visite-théâtralisée et musicale “Sur les traces des compositrices” Conservatoire à Rayonnement Départemental Lisieux
samedi 19 septembre 2026 · Conservatoire à Rayonnement Départemental · Lisieux
Informations pratiques
Lisieux
Journées du Patrimoine et du Matrimoine – Visite-théâtralisée et musicale “Sur les traces des compositrices”
Conservatoire à Rayonnement Départemental 3 Place Georges Clemenceau Lisieux Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-19 16:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Longtemps effacées des récits musicaux, les compositrices ont pourtant profondément marqué l’histoire de la musique.
Les élèves du conservatoire vous invitent à les redécouvrir à travers un parcours mêlant œuvres, anecdotes et théâtre.
Mise en scène par la comédienne Louise Grenut, cette visite vivante et immersive fait entendre les voix de ces créatrices, d’hier à aujourd’hui, et rend hommage au matrimoine musical.
Conservatoire de Lisieux – 13h30-15h-16h30– Tout public – Sur inscription 02 31 48 31 85 ou crd@agglo-lisieux.fr – Gratuit .
Conservatoire à Rayonnement Départemental 3 Place Georges Clemenceau Lisieux 14100 Calvados Normandie +33 2 31 48 31 85 crd@agglo-lisieux.fr
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English : Journées du Patrimoine et du Matrimoine – Visite-théâtralisée et musicale “Sur les traces des compositrices”
L’événement Journées du Patrimoine et du Matrimoine – Visite-théâtralisée et musicale “Sur les traces des compositrices” Lisieux a été mis à jour le 2026-09-08 par Calvados Attractivité
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