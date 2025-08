Journées du Patrimoine « Et si Luigny m’était conté… » Luigny

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE « Et si Luigny m’était conté… »

Parcours historique Samedi 20 septembre départ à 14h30 depuis l’église de Luigny.

Samedi 20 septembre 2025.

Parcours historique autour du Général Lebreton. Départ à 14h30 depuis l’église de Luigny pour une durée d’environ 1h30. Un petit goûter sera offert à l’issue.

Organisé par l’association Les amis de Saint Jean Baptiste de Luigny.

Infos et réservation 06 13 70 05 79 / 06 29 57 54 35. .

Place de l’Abbé Krier Luigny 28480 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 13 70 05 79

English :

EUROPEAN HERITAGE DAYS: « Et si Luigny m’était conté… » (And if Luigny were told to me…)

Historical tour Saturday September 20 departure at 2:30 pm from the Luigny church.

Free admission

German :

EUROPÄISCHE KULTURERBE-TAGE: « Und wenn Luigny mir erzählt würde… »

Historischer Rundgang Samstag, 20. September Abfahrt um 14.30 Uhr von der Kirche von Luigny.

Freier Eintritt

Italiano :

GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO: « Et si Luigny m’était conté… » (E se Luigny mi fosse raccontata…)

Tour storico Sabato 20 settembre partenza alle 14.30 dalla chiesa di Luigny.

Ingresso libero

Espanol :

JORNADAS DEL PATRIMONIO EUROPEO: « Et si Luigny m’était conté… » (Y si Luigny me fuera contado…)

Recorrido histórico Sábado 20 de septiembre salida a las 14:30 h de la iglesia de Luigny.

Entrada gratuita

