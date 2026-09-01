Journées du Patrimoine expo du site des Frères Maristes Saint-Paul-Trois-Châteaux
dimanche 20 septembre 2026 · Saint-Paul-Trois-Châteaux
Informations pratiques
Saint-Paul-Trois-Châteaux
Journées du Patrimoine expo du site des Frères Maristes
1 Avenue Louis Girard Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Exposition très enrichissante sur l’histoire architecturale du site des Frères Maristes, du Moyen Âge à nos jours.
.
1 Avenue Louis Girard Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 96 41 06
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A very enlightening exhibition on the architectural history of the Marist Brothers site, from the Middle Ages to the present day.
L’événement Journées du Patrimoine expo du site des Frères Maristes Saint-Paul-Trois-Châteaux a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence
À voir aussi à Saint-Paul-Trois-Châteaux (Drôme)
- Brunch du dimanche Hôtel-Restaurant Villa Augusta Nykat Saint-Paul-Trois-Châteaux 13 septembre 2026
- Mini Joue Saint-Paul-Trois-Châteaux 16 septembre 2026
- Seul-en-scène La Révérence Salle Fontaine Saint-Paul-Trois-Châteaux 18 septembre 2026
- JEP à la centrale nucléaire EDF Tricastin Route du site du tricastin Saint-Paul-Trois-Châteaux 19 septembre 2026
- Journée du patrimoine expo photos anciennes Saint-Paul-Trois-Châteaux 19 septembre 2026