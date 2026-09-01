Informations pratiques

Saint-Paul-Trois-Châteaux

Journées du Patrimoine expo du site des Frères Maristes

1 Avenue Louis Girard Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Exposition très enrichissante sur l’histoire architecturale du site des Frères Maristes, du Moyen Âge à nos jours.

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1 Avenue Louis Girard Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 96 41 06

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English :

A very enlightening exhibition on the architectural history of the Marist Brothers site, from the Middle Ages to the present day.

L’événement Journées du Patrimoine expo du site des Frères Maristes Saint-Paul-Trois-Châteaux a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence