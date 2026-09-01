Journées du Patrimoine Expo photos Bort-les-Orgues
samedi 19 septembre 2026 · Bort-les-Orgues
Informations pratiques
Bort-les-Orgues
Journées du Patrimoine Expo photos
74 Rue Jules Ferry Bort-les-Orgues Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:30:00
fin : 2026-09-19 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Dans le cadre des Journées du Patrimoine, venez découvrir l’exposition photo sur le patrimoine caché bortois par l’association RHABAP. .
74 Rue Jules Ferry Bort-les-Orgues 19110 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 92 51 22 arhabap@gmail.com
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English : Journées du Patrimoine Expo photos
L’événement Journées du Patrimoine Expo photos Bort-les-Orgues a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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