Informations pratiques

Bort-les-Orgues

Journées du Patrimoine Expo photos

74 Rue Jules Ferry Bort-les-Orgues Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:30:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Dans le cadre des Journées du Patrimoine, venez découvrir l’exposition photo sur le patrimoine caché bortois par l’association RHABAP. .

74 Rue Jules Ferry Bort-les-Orgues 19110 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 92 51 22 arhabap@gmail.com

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English : Journées du Patrimoine Expo photos

L’événement Journées du Patrimoine Expo photos Bort-les-Orgues a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme de Haute Corrèze