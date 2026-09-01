Journées du Patrimoine : EXPO temporaire : REGARDS La Gare Robert Doisneau Carlux
samedi 19 septembre 2026 · La Gare Robert Doisneau · Carlux
Informations pratiques
Carlux
Journées du Patrimoine : EXPO temporaire : REGARDS
La Gare Robert Doisneau D703 Carlux Dordogne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Visites flash à la Gare Robert Doisneau
Découvrez les expositions permanente et temporaire de la Gare Robert Doisneau lors de visites flash, de 14h à 18h.
Expositions et visites gratuites.
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, poussez les portes de la Gare Robert Doisneau et découvrez ses expositions autrement !
Tout au long de l’après-midi, de 14h à 18h, Angeline vous propose des visites flash pour explorer les galeries de la Gare : de l’exposition permanente consacrée aux célèbres photographies de Robert Doisneau à l’exposition temporaire « Regards, 200 ans de portraits photographiques ».
Une belle occasion de découvrir, en quelques minutes, les histoires et les œuvres qui se cachent derrière les images.
Expositions gratuites .
La Gare Robert Doisneau D703 Carlux 24370 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 59 10 70 hello@lagare-robertdoisneau.com
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English : Journées du Patrimoine : EXPO temporaire : REGARDS
Quick Tours at the Gare Robert Doisneau
Discover the permanent and temporary exhibitions at the Gare Robert Doisneau during quick tours, from 2:00 p.m. to 6:00 p.m.
Exhibitions and tours are free.
L’événement Journées du Patrimoine : EXPO temporaire : REGARDS Carlux a été mis à jour le 2026-09-11 par OT du pays de Fénelon
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