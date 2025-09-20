Journées du patrimoine « exposition 1944 en Pays figeacois un territoire face à la guerre » Figeac

Il y a 80 ans, en 1944, Figeac et son territoire étaient marqués par des engagements de

résistance envers l’occupant et des actes de répression qui ont profondément affectés la

population civile. Rafles, exécutions, destructions, mais aussi actions armées contre les nazis ou sabotages d’équipements utiles au Reich se sont déployés dans les mois précédant la Libération.

Exposition 1944 en Pays figeacois un territoire face à la guerre

Dans la région de Figeac, les premiers mois de l’année 1944 sont marqués par une montée en puissance de l’action des maquis et la mise en œuvre par les nazis d’importantes opérations de répression visant la population civile. Nourrie par des documents d’archives et des témoignages d’habitants, l’exposition s’appuie sur l’avancée de la

recherche historique et met en œuvre une démarche de contextualisation. .

English :

80 years ago, in 1944, Figeac and its surrounding area were marked by resistance to the occupying forces and acts of repression that had a profound impact on the region

resistance to the occupying forces and acts of repression that deeply affected the

civilian population

German :

Vor 80 Jahren, im Jahr 1944, waren Figeac und seine Umgebung geprägt von Verpflichtungen zur

widerstand gegen die Besatzer und Repressionen, die die Bevölkerung tief getroffen haben

zivilbevölkerung

Italiano :

80 anni fa, nel 1944, Figeac e i suoi dintorni furono segnati dalla resistenza alle forze di occupazione e da atti di repressione che ebbero un profondo effetto sulla popolazione locale

resistenza alle forze di occupazione e atti di repressione che colpirono profondamente la popolazione civile

popolazione civile

Espanol :

Hace 80 años, en 1944, Figeac y sus alrededores estuvieron marcados por la resistencia a las fuerzas de ocupación y por actos de represión que afectaron profundamente a la población local

resistencia a las fuerzas de ocupación y actos de represión que afectaron profundamente a la población civil

población civil

