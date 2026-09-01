Journées du Patrimoine – Exposition à la mairie Nocé Perche en Nocé
samedi 19 septembre 2026 · Nocé · Perche en Nocé
Informations pratiques
Perche en Nocé
Journées du Patrimoine – Exposition à la mairie
Nocé 11 Rue de Courboyer Perche en Nocé Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Commerces d’autrefois à aujourd’hui.
Exposition à la salle du conseil à la mairie, réalisée par Préaux Patrimoine. .
Nocé 11 Rue de Courboyer Perche en Nocé 61340 Orne Normandie
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English : Journées du Patrimoine – Exposition à la mairie
L’événement Journées du Patrimoine – Exposition à la mairie Perche en Nocé a été mis à jour le 2026-09-10 par OT CdC Coeur du Perche
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