Journées du Patrimoine – Exposition à la mairie Nocé Perche en Nocé

Informations pratiques

Perche en Nocé

Journées du Patrimoine – Exposition à la mairie

Nocé 11 Rue de Courboyer Perche en Nocé Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Commerces d’autrefois à aujourd’hui.

Exposition à la salle du conseil à la mairie, réalisée par Préaux Patrimoine. .

Nocé 11 Rue de Courboyer Perche en Nocé 61340 Orne Normandie

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English : Journées du Patrimoine – Exposition à la mairie

L’événement Journées du Patrimoine – Exposition à la mairie Perche en Nocé a été mis à jour le 2026-09-10 par OT CdC Coeur du Perche