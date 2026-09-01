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Journées du Patrimoine – Exposition à la mairie Nocé Perche en Nocé

samedi 19 septembre 2026 · Nocé · Perche en Nocé

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Nocé
Adresse
11 Rue de Courboyer
Ville
61340 Perche en Nocé
Département
Orne
Tarif

Perche en Nocé

Journées du Patrimoine – Exposition à la mairie

Nocé 11 Rue de Courboyer Perche en Nocé Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Commerces d’autrefois à aujourd’hui.

Exposition à la salle du conseil à la mairie, réalisée par Préaux Patrimoine.   .

Nocé 11 Rue de Courboyer Perche en Nocé 61340 Orne Normandie  

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English : Journées du Patrimoine – Exposition à la mairie

L’événement Journées du Patrimoine – Exposition à la mairie Perche en Nocé a été mis à jour le 2026-09-10 par OT CdC Coeur du Perche

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