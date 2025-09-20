Journées du Patrimoine Exposition au musée Théodore Deck Guebwiller

Journées du Patrimoine Exposition au musée Théodore Deck

1 rue du 4 février Guebwiller Haut-Rhin

Pour les Journées du Patrimoine, le musée Théodore Deck & des Pays du Florival dévoile des objets remarquables liés à l’église Notre-Dame. Découvrez aussi l’église et sa crypte exceptionnellement ouverte un voyage unique au cœur du patrimoine religieux et local.

Le musée Théodore Deck & des pays du Florival met à l’honneur une sélection d’objets remarquables issus des dépôts du conseil de fabrique de l’église Notre-Dame. Maquettes architecturales, objets liturgiques et pièces liées à des figures locales, telles que Casimir de Rathsamhausen, seront exceptionnellement présentés au public.

En écho à cette exposition, l’église Notre-Dame sera accessible tout au long du week-end, avec une ouverture exceptionnelle de sa crypte.

Un rendez-vous unique pour découvrir les liens profonds entre patrimoine religieux et histoire locale. 0 .

1 rue du 4 février Guebwiller 68500 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 74 22 89 musee.deck@ville-guebwiller.fr

English :

For the Journées du Patrimoine (Heritage Days), the Musée Théodore Deck & des Pays du Florival is unveiling remarkable objects linked to the Notre-Dame church. Discover the church and its exceptionally open crypt: a unique journey to the heart of religious and local heritage.

German :

Anlässlich der Tage des Kulturerbes enthüllt das Musée Théodore Deck & des Pays du Florival bemerkenswerte Objekte, die mit der Kirche Notre-Dame in Verbindung stehen. Entdecken Sie auch die Kirche und ihre Krypta, die ausnahmsweise geöffnet ist: eine einzigartige Reise in das Herz des religiösen und lokalen Erbes.

Italiano :

In occasione delle Giornate del Patrimonio, il Musée Théodore Deck & des Pays du Florival svela alcuni notevoli oggetti legati alla chiesa di Notre-Dame. Scoprite la chiesa e la sua cripta eccezionalmente aperta: un viaggio unico nel cuore del patrimonio religioso e locale.

Espanol :

Con motivo de las Jornadas del Patrimonio, el Museo Théodore Deck & des Pays du Florival desvela algunos objetos notables relacionados con la iglesia de Notre-Dame. Descubra la iglesia y su cripta excepcionalmente abierta: un viaje único al corazón del patrimonio religioso y local.

