Journées du Patrimoine : Exposition « Ces noms de personnes qui peuplent Pierrelatte » Bibliothèque Pierrelatte
samedi 19 septembre 2026 · Bibliothèque · Pierrelatte
Informations pratiques
Pierrelatte
Journées du Patrimoine : Exposition « Ces noms de personnes qui peuplent Pierrelatte »
Bibliothèque Bd Albert Einstein Pierrelatte Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Exposition réalisée initialement pour les Journées Européennes du Patrimoine de 2021, cette exposition vous invite à découvrir l’origine des noms de rues et d’édifices de Pierrelatte.
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Bibliothèque Bd Albert Einstein Pierrelatte 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 98 54 58 bibliotheque@ville-pierrelatte.fr
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English :
Originally created for the 2021 European Heritage Days, this exhibition invites you to discover the origins of the names of streets and buildings in Pierrelatte.
L’événement Journées du Patrimoine : Exposition « Ces noms de personnes qui peuplent Pierrelatte » Pierrelatte a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence
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