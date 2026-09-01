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AGENDA · Pierrelatte

Journées du Patrimoine : Exposition « Ces noms de personnes qui peuplent Pierrelatte » Bibliothèque Pierrelatte

samedi 19 septembre 2026 · Bibliothèque · Pierrelatte

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Bibliothèque
Adresse
Bd Albert Einstein
Ville
26700 Pierrelatte
Département
Drôme
Tarif

Pierrelatte

Journées du Patrimoine : Exposition « Ces noms de personnes qui peuplent Pierrelatte »

Bibliothèque Bd Albert Einstein Pierrelatte Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

Exposition réalisée initialement pour les Journées Européennes du Patrimoine de 2021, cette exposition vous invite à découvrir l’origine des noms de rues et d’édifices de Pierrelatte.
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Bibliothèque Bd Albert Einstein Pierrelatte 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 98 54 58  bibliotheque@ville-pierrelatte.fr

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English :

Originally created for the 2021 European Heritage Days, this exhibition invites you to discover the origins of the names of streets and buildings in Pierrelatte.

L’événement Journées du Patrimoine : Exposition « Ces noms de personnes qui peuplent Pierrelatte » Pierrelatte a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence

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