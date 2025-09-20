Journées du patrimoine exposition Cour de Roncheville Cour de Roncheville Honfleur

Cour de Roncheville 6 Place Arthur Boudin Honfleur Calvados

Début : Samedi Samedi 2025-09-20 11:00:00

fin : 2025-09-21 19:00:00

2025-09-20

Tout à proximité du Vieux Bassin à Honfleur, découvrez dans l’écrin de la Cour de Roncheville trois expositions au travers d’une galerie, la galerie Chaye et de deux ateliers d’artiste, l’atelier Alban Valette et l’atelier Beyrouti. .

Cour de Roncheville 6 Place Arthur Boudin Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 6 33 77 73 81

