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AGENDA · Saint-Germain-des-Grois

Journées du Patrimoine – Exposition dans l’église Saint-Germain-des-Grois

samedi 19 septembre 2026 · Saint-Germain-des-Grois

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
Place de l'Église
Ville
61110 Saint-Germain-des-Grois
Département
Orne
Tarif

Saint-Germain-des-Grois

Journées du Patrimoine – Exposition dans l’église

Place de l’Église Saint-Germain-des-Grois Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20

Visite de l’église et exposition de photographies du village d’autrefois et d’aujourd’hui, réalisée par Xavier LEBEUF, ancien conseiller municipal.   .

Place de l’Église Saint-Germain-des-Grois 61110 Orne Normandie +33 2 33 73 71 94 

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English : Journées du Patrimoine – Exposition dans l’église

L’événement Journées du Patrimoine – Exposition dans l’église Saint-Germain-des-Grois a été mis à jour le 2026-09-10 par OT CdC Coeur du Perche