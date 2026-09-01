Journées du Patrimoine – Exposition dans l’église Saint-Germain-des-Grois
samedi 19 septembre 2026 · Saint-Germain-des-Grois
Informations pratiques
Saint-Germain-des-Grois
Journées du Patrimoine – Exposition dans l’église
Place de l’Église Saint-Germain-des-Grois Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Visite de l’église et exposition de photographies du village d’autrefois et d’aujourd’hui, réalisée par Xavier LEBEUF, ancien conseiller municipal. .
Place de l’Église Saint-Germain-des-Grois 61110 Orne Normandie +33 2 33 73 71 94
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English : Journées du Patrimoine – Exposition dans l’église
L’événement Journées du Patrimoine – Exposition dans l’église Saint-Germain-des-Grois a été mis à jour le 2026-09-10 par OT CdC Coeur du Perche