Informations pratiques

Saint-Germain-des-Grois

Journées du Patrimoine – Exposition dans l’église

Place de l’Église Saint-Germain-des-Grois Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Visite de l’église et exposition de photographies du village d’autrefois et d’aujourd’hui, réalisée par Xavier LEBEUF, ancien conseiller municipal. .

Place de l’Église Saint-Germain-des-Grois 61110 Orne Normandie +33 2 33 73 71 94

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English : Journées du Patrimoine – Exposition dans l’église

L’événement Journées du Patrimoine – Exposition dans l’église Saint-Germain-des-Grois a été mis à jour le 2026-09-10 par OT CdC Coeur du Perche