Journées du Patrimoine, Exposition de métiers d’Art Eglise de Dissais Mareuil-sur-Lay-Dissais

Eglise de Dissais 25 rue François Sabourin Mareuil-sur-Lay-Dissais Vendée

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine les 20 et 21 septembre prochains, 6 artisans d’art membres de notre association (vitrailliste, calligraphe enlumineure, céramiste, feutrière, maroquinière et restauratrice d’accordéons) exposeront dans l’ancienne église de Dissais. .

Eglise de Dissais 25 rue François Sabourin Mareuil-sur-Lay-Dissais 85320 Vendée Pays de la Loire +33 6 78 77 15 70 contact@mingaco.fr

