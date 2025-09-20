Journées du Patrimoine, Exposition de métiers d’Art Eglise de Dissais Mareuil-sur-Lay-Dissais
Eglise de Dissais 25 rue François Sabourin Mareuil-sur-Lay-Dissais Vendée
2025-09-20 10:00:00
2025-09-21 18:00:00
2025-09-20
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine les 20 et 21 septembre prochains, 6 artisans d’art membres de notre association (vitrailliste, calligraphe enlumineure, céramiste, feutrière, maroquinière et restauratrice d’accordéons) exposeront dans l’ancienne église de Dissais. .
Eglise de Dissais 25 rue François Sabourin Mareuil-sur-Lay-Dissais 85320 Vendée Pays de la Loire +33 6 78 77 15 70 contact@mingaco.fr
