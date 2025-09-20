Journées du Patrimoine, Exposition de peinture à l’aiguille Chateau de la Chevallerie Sainte-Gemme-la-Plaine

Chateau de la Chevallerie 24 Rue de la Chevallerie Sainte-Gemme-la-Plaine Vendée

Début : 2025-09-20 09:30:00

fin : 2025-09-20 12:00:00

2025-09-20 2025-09-21

La peinture à l’aiguille est une broderie d’Art, véritable tour de force. Deux artistes exposent leurs oeuvres saisissantes et surtout échangeront avec Vous pour vous présenter leur Art… et peut-être vous initier ? A découvrir sûrement !

Connaissez vous la peinture à l’aiguille ?

Il s’agit d’une broderie d’Art qui demande beaucoup d’heures de travail, de passion et de nombreuses nuances de couleurs pour réaliser de vrais tableaux, figuratifs ou non.

Mme Marika Larnier sera accompagnée cette année de sa professeure qui l’a initiée Mme Jacqueline Jégou de Mortagne sur Sèvre, formée par une MOF (Meilleur Ouvrier de France).

Elle exposeront leurs œuvres au Logis de la Chevallerie à St Gemme la Plaine le samedi et le dimanche pour les Journées du Patrimoine.

Mais surtout, elles seront présentes pour vous expliquer leur Art aux visiteurs et échanger avec eux.

C’est un vrai moment de partage et de découverte que proposent ces deux artistes. .

Chateau de la Chevallerie 24 Rue de la Chevallerie Sainte-Gemme-la-Plaine 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 28 27 94 contact@chateaudelachevallerie.com

English :

Needle painting is an art of embroidery, a real tour de force. Two artists will be exhibiting their striking works and, above all, will be talking to you about their art… and perhaps introducing you to it? A must-see!

German :

Die Nadelmalerei ist eine kunstvolle Stickerei, eine wahre Tour de Force. Zwei Künstlerinnen stellen ihre atemberaubenden Werke aus und werden sich vor allem mit Ihnen austauschen, um Ihnen ihre Kunst vorzustellen… und Sie vielleicht zu unterrichten? Sicher zu entdecken!

Italiano :

La pittura ad ago è un’arte del ricamo, un vero e proprio tour de force. Due artisti esporranno le loro suggestive opere e, soprattutto, vi parleranno della loro arte… e forse ve la faranno conoscere? Da scoprire sicuramente!

Espanol :

La pintura a la aguja es un arte del bordado, un verdadero tour de force. Dos artistas expondrán sus sorprendentes obras y, sobre todo, le hablarán de su arte… ¿y quizá le inicien en él? Seguro que lo descubrirá

